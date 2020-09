Los más nostálgicos del arte pugilístico están de enhorabuena. Después de que Mike Tyson anunciara su vuelta al boxeo para pelear contra Roy Jones Jr. el próximo 28 de noviembre, se ha visto a 'Iron Mike' como en antaño: ágil, rápido y haciendo distintas combinaciones a velocidad de vértigo.

En declaraciones a 'TMZ', el campeón de pesos pesados más joven de todos los tiempos explicó por qué no quiso competir en la disciplina de Artes Marciales Mixtas (MMA) y ha desvelado su punto débil con el que cae "desamyado".

"Podría haber hecho todo eso (refiriéndose a las Artes Marciales Mixtas), pero una vez que alguien me pisara... ¡Mis pies son mi punto débil! ¡Si me pisas, me voy a desmayar!", explicó el boxeador de 54 años, haciendo alusión a que en dicha disciplina sí se permite pisar al contrario.

Tyson se encuentra inmerso en la preparación de su combate contra Roy Jones Jr. y hace unos días colgó unas imágenes que las que se le puede ver agobiando a su entrenador con una macedonia de golpes que casi acaba en K.O. técnico.