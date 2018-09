Las luces y sombras del anuncio de Kaepernick: quema de productos de Nike y publicidad por valor de 43 millones

"Cree en algo. Incluso si significa renunciar a todo". Esa frase, acompañada de una foto de Colin Kaepernick, ha valido para que Nike se coloque en el centro de la polémica en Estados Unidos.

Es el anuncio que el exjugador de los 49ers de la NFL ha protagonizado para la marca deportiva que le siguió patrocinando después de hincar su rodilla en los campos de fútbol americano contra la brutalidad policial contra la comunidad afroamericana.

Esta imagen, que es la que Nike ha elegido para celebrar el 30 aniversario de su lema más famoso, 'Just Do It', ha provocado división en una sociedad ya de por si dividida.

Por un lado, Nike protagonizó una caída en bolsa del 2% tras lanzar la campaña, un movimiento negativo incrementado por la quema de productos de la marca deportiva por parte de muchos usuarios que demostraron su indignación en redes sociales.

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) 3 de septiembre de 2018

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018

Sin embargo, no todo han sido reacciones negativas ante este anuncio. Según 'Apex Marketing Group', el anuncio ha recibido una cobertura por valor de 43 millones de dólares, de los cuales 10 han sido por publicidad de gente en contra de ella, 13 de personas neutrales y 19 de publicidad de 'feedback' positivo.

Esto se suma a que, pese a no estar en ningún equipo, la camiseta de Colin Kaepernick se encuentra entre las 50 más vendidas de la NFL. Pero esto puede acabar siendo un problema para la propia Nike, que renovó su acuerdo con la NFL para vestir a las franquicias hasta 2028.

Por el momento, parece que la liga de fútbol americano no está por la labor de tomar medidas drásticas al respecto. En un comunicado, aseguran que "los problemas de justicia social que Colin -Kaepernick- y otros atletas profesionales han sustentado merecen nuestra atención y nuestra acción".