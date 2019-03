Más de la mitad de los 'runners' no profesionales no se hace chequeos médicos antes de las carreras

LA GRAN MAYORÍA NO SE PREPARA DEBIDAMENTE

El 59% de los corredores no profesionales no se hace un chequeo médico antes de participar en una carrera. Estamos en plena época de maratones y media maratones y ayer en Madrid, llegó el primer susto: un corredor sufrió un infarto. Los médicos recomiendan prepararse no meses antes, sino años antes.