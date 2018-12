Jon Rahm conquista el Hero World Challenge y suma su sexto título como profesional

El golfista español Jon Rahm brilló para conquistar el Hero World Challenge, perteneciente al circuito americano de la PGA, con una última jornada sin fallo y siete 'birdies', cuatro golpes mejor que el estadounidense Tony Finau, segundo.

What a victory for @JonRahmPGA. 🏆🇪🇸

The Spaniard has won the Hero World Challenge.#LiveUnderPar pic.twitter.com/p37WzsPlMh