Gareth Bale no es el único gran nombre que está compitiendo en el Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour.

Entre los 156 golfistas amateurs que están disputando el torneo como invitados también se encuentran grandes personalidades de otras disciplinas deportivas como Pau Gasol.

De hecho, el exjugador de baloncesto dejó este fin de semana uno de los mejores golpes de la jornada.

Gasol ejecutó un gran 'approach' para salvar la defensa de un árbol en mitad de la calle y, con un ligero 'fade', picó a poco más de un metro de la bandera y definió con un milimétrico 'putt'. Sublime.

What a shot from @PauGasol! 😮

He goes OVER the trees for the up-and-down 👏 pic.twitter.com/YrRAy2966h