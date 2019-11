No es un salto cualquiera. No por el tipo de caída, sino por el lugar. Se trata de uno de los monumentos más bonitos de la India. Es un manantial al que se accede mediante gradas y escaleras llamado Toorji Step Well.

Impresiona... sobre todo para quien tiene que saltar: Orlando Duque y Rhiannan Iffland se precipitan desde 20 metros y aunque el margen de error es muy pequeño, se lanzan los dos a la vez consiguiendo un resultado espectacular en este manantial de Jodhpur.