La historia es surrealista y mancha el nombre de un deporte tan histórico como el Fútbol-Sala. El Mundial se está celebrando en Kazajistán y ha dejado una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

Francia e Irán se disputaban el liderato de su grupo pero se dio la situación de que ninguno de los dos combinados quería ir a por la victoria. ¿La razón? El primero de grupo iría por el lado de España y Brasil, candidatas a levantar el título. De lo contrario, el segundo clasificado de ese grupo tendría un camino más sencillo hacia una hipotética final.

Teniendo en cuenta esta situación, ambos equipos decidieron no ir a por la victoria dejándolo un espectáculo bochornoso sobre la pista. Ninguno quería marcar y lo que es peor, quería que le marcaran. En un intento por encajar, el portero francés dejó entrar la pelota en su propia portería después de un disparo muy blando de un jugador iraní.

La imagen es de lo más impactante y en ella se puede apreciar como el guardameta se aparta de la trayectoria del balón para dejar que entre en la portería.

El seleccionador de Tailandia, el español Miguel Rodrigo, reaccionó en redes al partido: "Habéis deshonrado mi deporte, sois una vergüenza y dais profundo asco". Irán, casi sin querer, terminó ganado el partido por 4-1. Ahora Francia se enfrentará a Tailandia en octavos.

🇫🇷 France GK trying REALLY hard to save that shot 😅😭#FutsalWCpic.twitter.com/kU2tCzbA77