Es difícil ver a un deportista profesional contando con tanta naturalidad que lucha contra una depresión. Lo ha hecho Hayden Hurst, jugador de la NFL, en una entrevista a First Coast News. "Las personas equiparan la enfermedad mental con el hecho de tener que avergonzarse, pero todos pasamos por algo y no creo que haya que tomárselo así", contó.

Su peor momento lo vivió en su etapa en la universidad, cuando intentó quitarse la vida. "Aparentemente había estado bebiendo, fui a mi apartamento y me corté la muñeca. Un amigo me encontró en un charco de sangre y llamó al 911. Me desperté en el hospital y no sabía lo que había pasado. Tuve que pedirle a mi amigo que me lo contara", relató Hurst.

"Si hubiera tenido una pistola aquella noche, seguramente me habría quitado la vida. Afortunadamente sólo tenía un cuchillo", explicó sobre aquel intento de suicidio de 2008.

Aquel episodio, ocurrido en la Universidad de South Carolina, le cambió la vida. "¿Qué estás haciendo?", afirma que se preguntó en aquel momento. "Si mi historia va a cambiar la narrativa sobre esto y la gente va a hablar más sobre el tema, que así sea", expresó