El Campeonato de España de atletismo se ha celebrado este fin de semana con una imagen muy llamativa que nada tiene que ver con los resultados. Su protagonista fue Elena Díaz, marchista y pediatra en el Hospital Virgen de la Luz en Cuenca.

La atleta participó en la prueba de los 10.000 kilómetros marcha, donde finalizó en novena posición. Y lo hizo con mascarilla. La única deportista que la utilizó durante toda la jornada.

"Al final no sabes si puedes ser portadora de la enfermedad asintomática y no quería poner en peligro a mis compañeras", explicó al finalizar la prueba. Y, además, aseguró que el uso de la misma "no afecta al rendimiento".

"Hoy no he tenido un buen día, pero la mascarilla no ha sido la causa", relató la atleta, que protagonizó la imagen más curiosa de unos atípicos campeonatos de España en los que, por supuesto, no hubo público en las gradas.

El gesto de esta pediatra conquense ha sido muy aplaudido por el mundo del atletismo. Y es que según afirma ella misma, la mascarilla es perfectamente compatible con el deporte de élite.