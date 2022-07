Continúa el lío en la natación estadounidense sobre la nadadora trans Lia Thomas. La atleta de la Universidad de Kentucky Riley Gaines ha reiterado su incomodidad y disconformidad de compartir vestuario y competición con la de Pensilvania.

Hace unas semanas, en los premios a mejor atleta de la NCAA, Gaines se mostró en contra de la nominación de Thomas al premio: "Esta es otra bofetada para las mujeres. Primero un título nacional femenino y ahora nominada para el premio pináculo en atletismo universitario. Este premio combina el rendimiento atlético con el académico, el servicio y el carácter. ¿Qué ha mostrado Thomas además de puro egoísmo? La falta de respeto y el desprecio por otras deportistas en las entrevistas de Thomas es revelador", publicó en sus redes sociales.

En una entrevista para 'Fox', Gaines ha comentado lo incómodo que es compartir vestuario con Thomas: "No fue algo de lo que nos habían advertido, lo que pienso que no fue justo en muchos sentidos, cambiarse en un vestuario con alguien que tiene partes diferentes. No sólo tenemos que competir con un hombre, estamos obligadas a cambiarnos con uno en el vestuario. Estamos sentadas ahí sin saber con quién hablamos o con quién nos quejamos", declaró Gaines.

Además de los problemas dentro del vestuario, también resaltó que Thomas tiene ventaja en la competición femenina.

"Estamos lidiando con algo que está totalmente fuera de nuestro control cuando estamos compitiendo, hombres biológicos. Sí, tiene diferente capacidad pulmonar, altura, los niveles de testosterona. Aunque usara bloqueadoes de testosterona, no quita la pubertad que tiene un hombre. Especialmente Lia, que nadó tres años como hombre. Es completamente injusto y es un tema de igualdad", finalizó diciendo la nadadora de Kentucky.