Los Juegos Olímpicos nos dejan historias con encanto como la de Diego García. El español viaja a Tokio con el sueño de alzar una medalla en la disciplina de 20 kilómetros marcha.

Sin embargo, su otra pasión, el trombón, ha tenido que quedarse en tierra. "Me han dicho que tenía que elegir entre la maleta y el trombón. He priorizado traer la ropa, pero normalmente me lo traigo todo a las concentraciones", cuenta a 'Jugones'.

"Sueño con la medalla. En mi cabeza siempre tengo una estrategia que acaba saliendo bien", añade el atleta, que afronta sus primeros Juegos con mucha ilusión.

"Todos estamos ahí y, si sale un día bueno, puede haber un gran resultado para el atletismo español", zanja Diego García.