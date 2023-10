David Njoku, ala cerrada de los Cleveland Brawns, llegó al estadio con una vestimenta que no pasó desapercibida. El estadounidense accedió a las instalaciones con una máscara blanca que recubría prácticamente al completo su rostro.

Njoku, de esta manera, fue duda hasta el final, ya que se desconocía el motivo real de esta máscara. Una baja que, de haberse producido, se sumaría a la de su quarterback titular Deshaun Watson por molestias en el hombro.

La razón de esta máscara fueron una serie de quemaduras en la cara que el jugador recibió mientras hacía fuego en su casa. En sus redes sociales, David dejó un mensaje al respecto: "La carne es débil, os veo mañana".

En lo deportivo, el conjunto de Ohio afrontaba la cuarta semana de la NFL frente a los BaltimoreRavens, uno de sus rivales directos en la lucha por los playoffs. EL conjunto local se jugaba, además, el liderato de la división.

What an entrance from David Njoku pic.twitter.com/YnVIvSUYKL