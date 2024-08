Tampoco. De vacío. Otro combinado que era una opción a metal clara, pero no pudo ser. La Selección femenina de fútbol casi la lía ante Colombia, pero no. Hubo milagro. Milagro que no se repitió en semifinales ante Brasil. Cuatro a dos, con groseros errores individuales.

Ante Alemania, por el bronce, mejor pero tampoco. Otra vez los fallos individuales. Penalti innecesario que transformó Alemania y una pena máxima marrada en el minuto 97. Ni oro. Ni plata. Ni bronce.