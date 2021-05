Es sin lugar a duda una de las noticias más curiosas del día. Celia Villalobos ha fundado un equipo de eSports. La exministra de Sanidad y Consumo en el gobierno de José María Aznar y exdiputada del PP que fue 'cazada' jugando al Candy Crush en el Congreso se ha lanzado al sector 'gaming'. Screen Wolves es el nombre del nuevo equipo, y su capitana ya promete emoción a los seguidores de este sector.

La expolítica ha anunciado la creación del equipo en un spot protagonizado por ella misma, en el que ha mandado un mensaje a los que un día criticaron que se echase una partida al Candy Crush en el Congreso en plena sesión.

"Durante años siempre he estado en el foco, críticas, burlas, reproches... toda una vida marcada por un momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero, ¿sabéis que? Que se acabo. Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de jugar", dice Villalobos en el vídeo promocional de Screen Wolves.

A través de sus redes sociales, el nuevo grupo de Villalobos ya ha mandado un mensaje desafiante a sus rivales. "Ahora es el momento de ganar con Screen Wolves. El equipo de eSports de Celia Villalobos y de muchos más. Nuestra capitana ya está preparada. ¿Lo estáis vosotros? Screen Wolves el equipo que llega para cambiar el mundo del juego", reza el comunicado del Twitter del nuevo equipo de trabajo de exministra del Partido Popular.