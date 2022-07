Kim Glass, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, fue víctima de un brutal ataque mientras caminaba por las calles de Los Ángeles. Un mendigo comenzó a atacarle de forma repentina con una barra de hierro varias veces, hasta el punto de causarle varias heridas y fracturas en el cráneo.

Además, tiene también un ojo cerrado por culpa del hinchazón y el moratón que los golpes la provocaron. La estadounidense denunció los hechos a través de su cuenta oficial de Instagram.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6