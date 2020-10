Marty Jannetty confesó uno de sus más oscuros secretos en el programa 'Hannibal TV'. El que fuera campeón intercontinental de la WWE de la mano de Shawn Michaels admitió haber asesinado a un hombre que intentó abusar de él cuando solo tenía 13 años.

Tal y como él mismo cuenta, los hechos tuvieron lugar hace 40 años. Después de que un individuo tratase de violarle, Jannetty le golpeó hasta que acabó con su vida, para posteriormente incinerarlo y enterrarlo con la ayuda de su primo.

"Le golpeé con el ladrillo... un trozo de cemento. Y si golpeas a alguien en la sien, es muy vulnerable. Evidentemente lo golpeé demasiado fuerte y murió allí mismo. Mi primo y yo echamos gasolina sobre el cuerpo y lo quemamos. Había tantos huesos que excavamos un hoyo y pusimos los huesos allí", señaló el exluchador de 60 años.

A su vez, incidió en que lo hizo porque temía por su vida: "Lo que sucedió fue hace 40 años ¿Qué crees que me iba a hacer después de violarme? Porque muchas víctimas de violación son asesinadas después".

Hace dos meses, este mes de agosto, Marty Jannetty ya dejó caer algo en Facebook, aunque no terminó de confirmarlo del todo: "Nunca le he dicho a nadie esto, ni siquiera a mi hermano Geno, ya que él lo habría matado y no quería que mi hermano se fuese... Sólo tenía 13 años, estaba en el callejón del bowling Victory Lanes comprando hierba de un cabr** que trabajaba ahí y puso sus manos encima de mí. Me arrastró al fondo del edificio, ya saben lo que iba a intentar hacer".

Por último, dejó un inquietante mensaje del que se puede extraer que no es la primera persona a la que Jannetty borra del mapa: "Esa fue la primera vez que hice que un hombre desapareciera. Nunca lo encontraron. Deberían haber buscado en el río Chattahoochie. Eso fue hace mil millones de años. Además, tengo la satisfacción de saber que ese maldito nunca le hizo eso a otro niño".