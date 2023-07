El regreso de Conor McGregor a la UFC será uno de los momentos del año, si finalmente se llega a producir en diciembre de 2023. Para ello tendrá que cumplir con el requisito de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA).

Mientras tanto, 'The Notorius' contempla los impresionantes eventos de la compañía y este fin de semana el UFC 291 no pasó desapercibido por lo sucedido en la pelea estelar: Justin Gaethje contra Dustin Poirier en el Delta Center de Salt Lake City, Utah.

Dos de los peleadores más queridos en los últimos tiempos se enfrentaban por el título BMF. Era la revancha de Gaethje tras haber perdido contra Poirier en 2018, y 'The Diamond' se impuso por TKO en el cuarto asalto con un espectacular 'high kick'.

Esta victoria de Justin Gaethje no sentó del todo bien a Conor McGregor, que desde su casa vio con recelo cómo el estadounidense vencía al hombre con el que precisamente él perdió sus dos últimas peleas en 2021. "Lo noqueo de un golpe. Lo garantizo", expresó en sus redes sociales el irlandés.

I KO him one shot. Guarantee it — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 30, 2023

Minutos antes compartió la publicación de un fan que le señaló a él como".

En la rueda de prensa posterior al evento en Utah, el nuevo campeón BMF de la UFC respondió al reto que Conor McGregor le lanzó por redes sociales. "Creo que me ha rechazado seis veces. No voy a pelear contra alguien que usa esteroides", destacó. "Nunca en mi vida los he tomado y nunca lo haré. No quiero pelear con alguien que me está engañando", explicó.

Tras esta tajante respuesta de Gaethje y conociendo como se las gasta Conor MCgregor, no sería extraño ver una próxima respuesta en redes sociales.