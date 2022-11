El atletismo, la natación, el fútbol... y ahora también el baile. Y no, no un baile cualquiera, si no el de la calle. Ese que nació en los barrios bajos del Bronx hace más de 60 años. El que surgió como respuesta corporal de los beats que marcaba la música del momento, el hip-hop. El de los movimientos imposibles y la disociación... Ahora se convierte en oro. El que podrán ganar los B-boys o B-girls, como se conoce a los bailarines de esta disciplina, en los próximos Juegos de París 2024.

¿Quieres saber más? Son 2 min.

El contexto: El 7 de diciembre de 2020 el COI confirmaba al break dance como deporte olímpico para los siguientes juegos, que se celebrarían en París en el 2024. Junto a esta modalidad, repiten otras llamativas, incluidas ya en Tokio 2020, como el Skate, el surf o la escalada. El objetivo es captar audiencias más jóvenes y urbanas. Los máximos responsables de la mayor cita deportiva mundial quieren dar una nueva cara a los Juegos, con un toque más moderno y rejuvenecido, que pueda atraer a públicos potenciales que hasta ahora no se implicaban tanto con esta cita.

Para comprobar si realmente era buena idea, el COI hacía una prueba en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, incluyendo el break dance como parte de la competición. Y sin duda, el resultado les convenció, ya que fue uno de los deportes más seguidos por streaming, convirtiéndose en un éxito de audiencia.

Pese a todo la decisión no quedó exenta de polémica, ya que para muchos detractores de la modalidad, considerar un baile como deporte no es adecuado, ya que es muy difícil establecer correctamente medidas objetivas de valoración.

¿Cómo funciona? Competirán un total de 32 atletas, 16 B-Boys y 16 B-Girls. Muy pocas plazas y todo un planeta buscando clasificar a sus representantes. Para ello podrán hacerlo a través de tres vías: El Campeonato Mundial de 2023, los Juegos/Campeonatos Continentales y las series de clasificación olímpica.

Campeonato Mundial 2023: los dos campeones mundiales, un chico y una chica, consiguen directamente una plaza para los Juegos Olímpicos.

Campeonatos Continentales: aquí podrán conseguir su pase 10 atletas, 5 de cada género. Son una especie de Juegos continentales en cada región y los mejores pondrán rumbo a París.

Series de clasificación olímpica: Se celebrarán de marzo a junio de 2024 y su ubicación aún está por confirmar. Los B-Boys y las B-Girls aún no clasificados tendrán su última oportunidad, de aquí saldrán las últimas 14 plazas disponibles (siete por género).

¿Qué podemos esperar? Para empezar un escenario idílico, la mítica Place de la Concorde, emblema francés por excelencia, es el lugar escogido para realizar la prueba. No se puede olvidar el origen callejero de este baile, por eso la organización ha querido llevar la competición a la calle y vivir el break dance más puro. Además la prueba ya tiene fecha, se celebrará entre el 9 y el 10 de Agosto de 2024.

El sistema de concurso será mediente dos pruebas, la masculina y la femenina. Serán combates individuales cara a cara y los 16 B-Boys y 16 B-Girls lucharán pro ir pasando rondas hasta llegar a la gran final, en dónde el metal más preciado estará en juego.

Un jurado profesional valorará el baile de cada participante en base a las cuatro partes principales que componen el breaking:

'TOP ROCK': dónde el bailarín se presenta bailando. Se valora la musicalidad, la improvisación o la estética del baile, entre otras cosas.

'FOOT WORK':es la parte en el suelo, que requiere de fuerza, agilidad y precisión de movimientos.

'FREEZE': o lo que es lo mismo en español, 'congelado'. Como su propio nombre indica, se trata de posturas congeladas, intentando incluirlas en los momentos precisos de la música.

'POWER MOVES': el más complicado. Sus movimientos provienen de la gimnasia, está basado en los movimientos corporales y los apoyos. Es donde se hacen las piruetas más visuales.

¿Qué están diciendo? 'Jugones' ha estado con dos de las grandes figuras del breaking del panorama nacional. Ellos son Ana 'Furia' y XAK, compiten a nivel internacional, se entrenan en un centro de alto rendimiento y ya están en plena preparación para conseguir una plaza en los Juegos de París.

"Ya está bien de etiquetas, de que nos tachen de callejeros o poco responsables, somos deportistas. El break requiere las mismas horas de entrenamiento que la gimnasia, el fútbol o cualquier otro deporte, se necesita mucha práctica para conocer bien tu cuerpo y realizar los movimientos", ha comentado Ana 'Furia'.