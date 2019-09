JUGARÁ CON LOS PATRIOTS

Fuerza su despido, renuncia a 45 millones de euros y se pone a dar botes de alegría. Antonio Brown, siete veces 'All Star' de la NFL, no ha podido ocultar su felicidad por dejar los Raiders. Para Brown, jugar al lado de Tom Brady en los Patriots no tiene precio. O sí, porque este año se va a embolsar 13 millones y medio.