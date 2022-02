Lia Thomas está barriendo a todas sus rivales en la piscina. Sin embargo, tras lo visto en la Ivy League, se habla de eso y de cómo la nadadora, nacida varón, ha logrado su victoria. Una que ha llegado tras una aplastante ventaja ante el resto de competidoras.

Y es que Catherine Buroker, segunda, vio cómo Thomas tenía más de media piscina de distancia con respecto a ella incluso dejándose ir en el último largo.

Sí, evidentemente ha revalidado el título de campeona de 500 metros libre en la Ivy League, donde además tenía el récord olímpico.

Según cuenta Swimming World Magazing, su último 50 es el mejor de la historia en una carrera de 200 a nivel universitario, superando incluso a la mismísima Katie Ledecky.

La prueba la completó con un 4:37.32, con Buroker llegando a meta con un 4:44.83. El vídeo del momento no ha tardado en hacerse viral.

🥇🥈

Lia Thomas is the @IvyLeague champion in the 500 free. Her time of 4:37.32 is a new pool record.

Catherine Buroker finishes in second.#FightOnPenn pic.twitter.com/ki2SQdxn6Q