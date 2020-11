Jorge Lorenzo no suele morderse la lengua. Ni en declaraciones a los medios de comunicación ni en redes sociales. Lo ha vuelto a demostrar este lunes en su cuenta de Twitter, donde ha contestado a un hater.

Un usuario respondió a un tuit del de Yamaha en el que habla de la "educación financiera" y lo hizo asegurando que "andaba escaso" de humildad. "Con las finanzas se ve que te manejas bien y por eso replicas. De humildad supongo que andas escaso y por eso callas (y otorgas)", le escribió.

Y Lorenzo respondió apenas una hora más tarde. "Si tener confianza en mí mismo, ser sincero y directo y estar orgulloso de lo que he conseguido significa no ser humilde, entonces no lo soy".

El tres veces campeón de MotoGP continúa trabajando como piloto probador de Yamaha, pero en los últimos días han surgido rumores que le colocan de nuevo en la parrilla. Su destino podría ser Aprilia.

La sanción de 18 meses a Andrea Iannone podría abrirle las puertas de la marca, aunque él prefiere ser conservador. Su futuro podría conocerse en los próximos días.