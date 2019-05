Brutal incendio en el coche de Andy Soucek en pleno repostaje: "Fueron momentos de mucha tensión"

GRAN SUSTO QUE ACABÓ BIEN

Todo comenzó en el cambio de pilotos, cuando la manguera no enganchó y el combustible se escapó para dar paso a un incendio en el coche de Andy Soucek. El piloto cuenta ahora cómo vivió el gran susto: "No llegué a temer por mi vida y no hubo heridos, así que seguimos". Lo vemos en Jugones.