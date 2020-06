Fernando Alonso ha conseguido terminar las 24 Horas de Le Mans... virtuales. Tras los problemas sufridos en la jornada del sábado, el asturiano y su equipo se rehicieron para terminar en 17º posición. El bicampeón de la prueba real ha subido un vídeo para hablar de su experiencia digital.

"La lista de pilotos, las marcas automovilísticas implicadas... ha sido la mejor carrera de eSports que he visto o en la que he participado. Estoy muy agradecido al WEC, ha sido espectacular", comentó.

Fernando hizo autocrítica de su participación: "No he estado muy acertado, he cometido muchísimos errores, pero de todo se aprende. Gracias al equipo y a mis compañeros. Han estado impecables".

Llegaba como vigente bicampeón

"Ya estoy pensando en la próxima, ¡qué emoción!", comentó Fernando Alonso, que llegaba a la cita como ganador de las dos últimas pruebas sobre asfalto 'real'.

"Es un evento especial para mí. Se ganaron las dos últimas 24 Horas reales. Es diferente, no tienes ese mágico trofeo. Echas de menos sentimientos y la adrenalina, pero es un gran evento", sentenció Alonso.

"Demostramos espíritu de deportividad"

Fernando hizo hincapié en cómo han vivido todos la cita: "Demostramos el espíritu de deportividad que teníamos todos. Nos dejaron reengancharnos a pesar de los problemas que tuvimos, unas vueltas después del líder por supuesto".

Y es que Alonso sufrió algún que otro 'problemilla' con el juego, que, como afirmó, no reconoció su coche en el 'pit stop'. "El juego no reconoce el coche o la posición de parada", comentó.

A pesar de todo, tanto él como los demás integrantes de su equipo pudieron concluir esta mítica prueba que parece ser ha dejado un gran regusto dulce en el paladar del bicampeón de Fórmula 1 y de las 24 Horas de Le Mans.

