Valentino Rossi se ha mostrado completamente sincero en una entrevista para 'DAZN'. El italiano, que afronta sus últimas carreras en MotoGP, reconoce que no tiene claro si está preparado para otra cosa que no sea ser piloto de motociclismo.

"Creo que no estoy listo. En Austria, tras anunciarlo, no me afectó mucho, pero en Valencia...", cuenta el de Petronas.

El italiano reconoce que le preocupa: "Tengo algo de paranoia con esa carrera. A partir de esa prueba mi vida cambiará, dejaré de ser piloto de MotoGP. Será un momento bonito... pero no será fácil".

"Llevo escuchando mensajes para que me retire desde hace 15 años, pero jamás me han interesado", confirma Valentino.

Además, cuenta cómo fue su cambio de Honda por Yamaha: "Fue una combinación de locura porque para hacer eso había que estar mal de la cabeza".

También cuenta que en 2006 casi se pasa a las cuatro ruedas para estar en la F1: "Me dije, correré aquí el tiempo que pueda porque no quiero tener remordimientos".

Para terminar, tiene buenas palabras para la afición española: "Siempre es un placer venir aquí. Muchos de mis rivales más fuertes han sido o son españoles".

"En España siempre me han tratado genial. Quiero dar las gracias a la afición española, me hacen sentir que corro en casa", sentencia.

