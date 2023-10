La salida de Marc Márquez de Honda ha causado un auténtico terremoto en el mundo de la MotoGP. Además, por si fuera poco, el piloto español compartirá equipo con su hermano en Gresini, un aliciente más para seguir la próxima temporada.

Es por ello por lo que los primeros eventos publicitarios han comenzado a salir a la luz y, en el último de ellos, ambos han bromeado acerca del lugar que ocupará cada uno en el garaje de la marca italiana.

Una colaboración que ha publicado la propia MotoGP a través de sus principales redes sociales y en las que ambos hermanos discuten acerca de quién será la voz cantante en un equipo que ahora es candidato a todo.

"Lo estamos peleando", asegura entre risas Alex, mientras que Marc asegura que él siempre ha estado en el lado derecho del garaje.

Sin embargo, el menor de los Márquez no ha dudado a la hora de recordarle su pasado en Moto2: "Estabas en el box del medio, lo recuerdo perfectamente, ahora te tocará cambiar".

"Tendré que hablar con el 'Team Manager' porque él es mi compañero y es algo que tenemos que discutir. Todo el mundo tiene un precio pero el mío es muy alto", sentencia bromeando Marc.

Left or right side of the @GresiniRacing box? ↔️

It's on between @marcmarquez93 and @alexmarquez73 for 2024! 😈#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/9vC2ShBOjr