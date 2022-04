"Todo el mundo lo ha visto...". Aleix Espargaró estalló en sala de prensa contra Marc Márquez después de lo sucedido en el FP2 de Jerez, donde los dos pilotos se encontraron en pista y el de Aprilia hizo gestos muy claros recriminando al de Repsol Honda.

Después lo explicó ante los micrófonos: "Todo el mundo lo ha visto. Ha estado un minuto esperando y la verdad es que me he puesto bastante nervioso. Yo venía tirando y él estaba parado, esperando".

"Pero bueno, no me voy a quejar, que luego soy yo el que siempre se queja. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Ha hecho la vuelta en más de dos minutos. Las Moto3 ruedan en 1:46, así que poco más que añadir...", dijo Espargaró muy molesto.

"No es normal...", repitió. Y citó lo ocurrido en los entrenamientos: "Hoy casi tira a Pol, casi se cae Gardner, casi se cae Oliveria. Se ha esperado casi un minuto. No lo entiendo, una vergüenza", repitió el piloto de Aprilia.

Y señaló directamente a dirección de carrera: "No le culpo a él, él puede hacer lo que quiera. A quien culpo es a dirección de carrera, que se llena la boca con sanciones a los pilotos de Moto3, y MotoGP es peor. ¿Alguien ve normal que un nueve veces campeón del mundo se quede parado en la pista esperando la rueda de una Aprilia?".

La respuesta de Márquez

El de Honda dijo que Espargaró debería "sentirse orgulloso" de que el resto de pilotos busquen su rebufo: "Si este año Aleix va rápido, y le buscamos el rebufo, debería estar orgulloso, porque normalmente ocurre lo opuesto".

"Pero Aleix se queja por todo. No le quiero dar más bombo. Cuando yo estaba en esa posición y me buscaban la rueda, me sentía orgulloso", sentenció. No es la primera vez que hay cruce de declaraciones entre los pilotos.