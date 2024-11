Tras el Gran Premio de Malasia y con solo Barcelona como cita pendiente para que concluya el calendario de MotoGP, Jorge Martín tiene un colchón de 24 puntos sobre Pecco Bagnaia.

Al piloto del Pramac le faltan 14 unidades para ser campeón y si gana la sprint en Montmeló, será matemáticamente el nuevo '1'.

Tras la carrera en Sepang, a Marc Márquez le preguntaron si ya tenía ganado el título, y el ilerdense quiso hacer una llamada a la calma.

"Creo que Jorge lo tiene, bueno: depende de él. Nunca puedes decir que lo tiene en la mano porque en el deporte nunca se sabe", arrancó.

De hecho, puso su propio ejemplo en Sepang: "He pasado por la línea de meta, he visto que Enea Bastianini estaba a 2.5 y he pensado que estos dos (Bagnaia y Martín) que se vayan y acabo tercero tranquilamente. Pam, me he caído en esa vuelta sin forzar".

"En el motociclismo nunca se sabe y menos yendo a cualquier circuito de Europa en esas fechas de noviembre", zanjó.