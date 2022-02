Durísimo accidente de la italoespañola Christine Giampaoli Zonca, más conocida como Christine GZ, en el Extreme E Desert X-Prix en Arabia Saudí. Sucedió en la primera sesión de clasificación cuando, en el coche del equipo Veloce Racing, dio hasta dos vueltas de campana en Neom.

Christine GZ, nacida en la India y de padres italianos, lleva años afincada en Canarias. Tras su accidente, tuvo que ser trasladada al hospital.

Tal fue la magnitud del suceso que la organización de la competición mostró la bandera roja, mientras algunos aficionados esperaban el peor de los desenlaces.

A HUGE impact.

Christine GZ was able to get out of the car and has been taken to a local hospital for a further check up.#ExtremeE #DesertXPrix #NiobiumTech @Veloce_Racing pic.twitter.com/wdThZfpTyU