Otro que se suma al club de críticos de Marc Márquez. Todos, en gran parte, por la costumbre del piloto de Honda de esperar a otros para coger rueda y así superar rondas de clasificación. Ha sido Franco Morbidelli en esta ocasión, quien ha admitido que prefirió caer eliminado a ayudar al catalán a pasar de fase en Malasia.

Fue en la segunda mitad de Q1. Por decidirse, dos plazas para la Q2. Fue entonces cuando Márquez esperó a que saliera Morbidelli para aprovechar su rebufo. Sin embargo, el de Yamaha cuando vio lo que sucedió no solo ralentizó su ritmo sino que le llegó a señalar con el dedo de la mano izquierda el suelo al lado de su moto.

"No quise dejarme engañar por Marc. Es una falta de respeto", dijo.

Y se explica: "Solo era un juego. Para dejarle claro que no le iba a dar la rueda".

Márquez, fuera y al suelo

Los dos, al final, se quedaron fuera. Marc, de hecho, se fue al suelo al intentar tirar para superar la ronda.

"Yo no habría pasado de ninguna manera. Las Ducati eran más rápidas. Pero si tiraba para intentarlo Marc sí podía hacerlo con el rebufo", cuenta.

Porque lo deja claro: "No quise darle esa oportunidad. Jugar con él no me ayudó a hacer el mejor crono de clasificación. Si solo hubiera pensado en hacer el mejor tiempo quizá habría pasado o quizá no".

"Pero estoy más resentido por el viernes que por lo del sábado. No pasar a la Q2 por 84 milésimas...", sentencia.