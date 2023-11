En 18 días, el próximo 28 de noviembre, tendrán lugar los primeros test de pretemporada 2024 de MotoGP en el circuito de Cheste en Valencia.

Será la primera vez que veamos a Marc Márquez montado en la Ducati de Gresini Racing, aunque la otra gran incógnita en el paddock es quién sustituirá al de Cervera en Honda.

En declaraciones a 'Dazn', Alberto Puig, el director general de la marca nipona, ha mostrado su gran preocupación por una "situación muy grave y límite".

"No, no tenemos piloto, no hay muchas opciones. No hay muchos candidatos, no estamos mirando en otras categorías, no se contempla. No hemos decidido", ha señalado.

"La situación es muy grave, tiene seriedad, es límite, tenemos que tener uno para el test en Valencia", ha añadido.

Puig, además de desmentir que hayan llamado al piloto de Moto2 Fermín Aldeguer, ha apuntado que las dos principales opciones con Di Giannantonio y Pol Espargaró.

"¿'Diggia'? Es una opción, pero hay más. Hemos intentado investigar un poco la parrilla. La mayoría tiene contrato un año más. Para que uno viniera, tendría que romper su contrato. Es complicado de narices", ha explicado.

"Si viniera es porque él quisiera, no porque Honda forzara, eso Honda no lo ha hecho nunca. Maverick también está en la parrilla, es un piloto con contrato, puntero. En la realidad, las posibilidades son pocas. Pol podría ser una opción, es una posibilidad real", ha zanjado.