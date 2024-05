Ducati aún no ha tomado una decisión sobre quién será el piloto que acompañe a Pecco Bagnaia, aunque opciones, no les faltan. Tres de los pilotos más rápidos de la parrilla están a la espera de conocer cuál será su futuro y si este estará relacionado con el equipo oficial de Ducati, o no.

Las principales opciones que tienen sobre la mesa son: Marc Márquez, Jorge Martín y Enea Bastianini, que es el actual compañero de Bagnaia. Los de Borgo Panigale aún no han tomado una decisión y los rumores cada vez son más numerosos. Cada piloto les otorgaría ventajas diferentes, por lo que la decisión tendrá que ser muy meditada por Claudio Domenicali.

Elegir a Marc Márquez les otorgaría la experiencia de un ocho veces campeón del mundo. Un piloto que lleva muchos años en la categoría y que sin duda sería una ventaja dentro de la pista. Y no solo dentro, fuera de ella también, puesto que podría ayudar con el desarrollo aportando sus conocimientos.

Jorge Martín también es otra opción. Martín es quizá el que más probabilidad tiene de llegar a Ducati el año que viene. Sus actuaciones en las recientes carreras, su consistencia y su juventud, son algunas de las principales razones por las que está en el punto de mira.

Enea Bastianini es actualmente el compañero de equipo de Bagnaia y se encuentra en una posición difícil. El italiano tiene mucha presión para mantener su asiento y todo apunta a que será sustituido. Sin embargo, sigue siendo una opción a tener en cuenta, ya que está muy familiarizado con la moto.

¿Qué ha dicho la Inteligencia Artificial?

Para OpenAI, el piloto que acompañará a Bagnaia en la Ducati oficial será Jorge Martín y estas han sido las razones:

Rendimiento actual: Jorge Martín ha tenido un desempeño destacado en las carreras recientes , incluyendo victorias y pole positions , lo que ha fortalecido su posición como el favorito para unirse al equipo oficial de Ducati.

ha tenido un desempeño , incluyendo , lo que ha fortalecido su posición como el favorito para unirse al equipo oficial de Ducati. Contrato y cláusulas: Martín ha mencionado tener cláusulas en su contrato que podrían facilitar su promoción al equipo oficial si cumple ciertos objetivos, lo que añade un aspecto contractual a su favor.

Martín ha mencionado tener si cumple ciertos objetivos, lo que añade un aspecto contractual a su favor. Preferencias de Ducati: Los informes sugieren que Ducati ve en Jorge Martín un talento prometedor y está considerando seriamente promoverlo a su equipo principal para asegurar su futuro con la marca .

Los informes sugieren que y está considerando seriamente promoverlo a su equipo principal para . Competencia: Enea Bastianini, aunque actualmente en el equipo oficial, está bajo presión debido a su rendimiento inconsistente y problemas de lesiones. Esto lo coloca en una posición menos segura en comparación con Martín.

En resumen, Jorge Martín parece estar en la mejor posición para unirse al equipo oficial Ducati en 2025, gracias a su rendimiento reciente y las cláusulas contractuales que le favorecen.