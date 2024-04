Marc Márquez está en Jerez... entre los favoritos. Hasta él lo dice. Algo que no ha sido habitual en este inicio de mundial de MotoGP, donde ha pilotado por primera vez la Gresini de Ducati. Asegura que ese tiempo de adaptación ha terminado y que ya se ve capaz de dar lo mejor de sí sobre la moto.

En el Gran Premio de Jerez, donde ha marcado buenos tiempos ya desde el inicio, asume sin problemas el favoritismo: "En estos momentos estamos en esos tres o cuatro. Veremos mañana, qué capacidad de evolución tiene cada uno, que es lo que marca el fin de semana y qué clasificación habrá...".

"Esta mañana me encontraba muy cómodo. Esta tarde, con el viento, me he encontrado un poco más incómodo. También, con los neumáticos traseros esta mañana han sufrido algunos pilotos; esta tarde, otros. Lo importante es que hemos sido constantes y con eso es con lo que me quedo", dice el de Cervera, seis veces campeón de MotoGP.

Y sobre su diferencia con Pecco Bagnaia y Jorge Martín, apunta que se está acortando: "Tienes que entender muy bien cómo hacer el tiempo. Bagnaia y Martín lo entienden perfectamente, porque sólo han pilotado esta moto. Yo lo voy entendiendo cada vez mejor. El punto este de adaptación ya se ha terminado, ahora ya estoy adaptado completamente".

"Falta ir buscando cositas, encontrando, y en un gran premio costará más y en otro, menos. Se trata de seguir insistiendo porque es una moto muy completa la Ducati. Para mí, es la moto más completa de la parrilla de salida. En un circuito puede ir mejor una u otra, pero lo que se busca para un campeonato es tener la moto más completa y es muy completa", sentencia Marc.

Este sábado arranca la emoción en 'Mega' con la clasificación y la carrera al sprint del Gran Premio de España en Jerez. El domingo, el plato fuerte en 'laSexta' con las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, la categoría reina.