¿Saldrá Pedro Acosta de KTM? Responde el jefe del equipo

En KTM están atravesado por una importante crisis financiera de hasta 3.000 millones de euros de deuda. La fábrica lleva meses trabajando en procesos de reestructuración para llegar a saldar la deuda.

Dentro de la pista, tampoco han empezado bien, de momento muy lejos de luchar por podios. "Por supuesto, no estamos nada contentos con cómo empezaron las cosas. Los resultados hablan por sí solos. Y eso a pesar de que hemos progresado claramente. En cuanto a velocidad, fuimos un buen segundo más rápidos por vuelta que en el último GP de Argentina", ha comentado el 'team manager' de la marca, Pit Beirer.

Toda está situación ha provocado el rumor de que Pedro Acosta pudiera abandonar KTM. Sin embargo, el jefe de equipo está muy tranquilo, pero es consciente de que deben mejorar la situación.

"Somos conscientes de que depende de nosotros y, por lo tanto, ahora debemos trabajar aún más duro. Estoy muy agradecido a Albert Valera por haber superado con calma estos últimos meses tan difíciles con nosotros. Sin duda, tenemos que darle a Pedro más de lo que tiene actualmente", ha explicado en una entrevista con 'Speedweek'.

El jefe de la marca austriaca es optimista después de los resultados conseguidos en el Gran Premio de Argentina. "Los resultados de la Q2 en Argentina también demuestran que el ritmo está ahí, pero no somos capaces de mantenerlo a lo largo de la distancia. Estamos trabajando arduamente en buscar soluciones", ha afirmado

En cuanto a la situación contractual con el piloto murciano ha expresado tenerlo bajo control: "La pelota está en nuestro tejado. Sin embargo, tengo mucha confianza. Hemos llegado hasta aquí juntos; ahora estamos haciendo todo lo posible para alcanzar nuestro objetivo".

"No hay ninguna razón para entrar en pánico"

Esta tranquilidad sobre la situación contractual del 'Tiburón de Marraron' por KTM ha sido confirmada por el agente del piloto, Albert Valera, que ha asegurado que no existe ninguna cláusula de salida y que Acosta no dejará al equipo.

"Pedro Acosta tiene un contrato con KTM hasta 2026, punto. No hay cláusulas de rendimiento. No tendría sentido, porque medir el rendimiento de ambas partes es complicado, y a veces incluso absurdo, ya que ambas partes siempre están dando lo mejor de sí. Lo diré muy claramente: hasta hoy, no hemos hablado con nadie sobre el futuro de Pedro, mucho menos lo hemos negociado", ha afirmado su agente en declaraciones recogidas por 'Speedweek'.

Pese al pésimo rendimiento en este inicio de temporada, el entorno de Pedro Acosta se encuentra tranquilo. "No hay absolutamente ninguna razón para entrar en pánico. Solo hemos tenido dos carreras de MotoGP, y sí, ambas fueron decepcionantes. Pero sería incorrecto proyectar esto para el resto de la temporada. Las primeras carreras siempre tienen un carácter único. Será muy interesante cuando MotoGP llegue a Europa", ha zanjado el agente del dos veces campeón mundial sobre el futuro de su piloto.