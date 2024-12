La reflexión del nuevo jefe de Marc Márquez en Ducati: "Si arrasas te conviertes en antipático"

Las cuatro primeras motos del mundial de MotoGP han sido Ducati: Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Enea Bastianini. Hay que bajar a la quinta plaza para encontrar una moto de otra marca, la KTM de Brad Binder. Los italianos están siendo muy superiores en el mundial, pero Gigi Dall'Igna dice que lo importante es ganar. Simplemente ganar.

El nuevo jefe de Márquez en la escudería de Bolonia dice que "arrasar" no es su prioridad: "Lo importante es ganar, no arrasar. Cuando uno arrasa se convierte en antipático. De hecho, creo que las demás marcas me ven así, y eso me sabe mal".

"Yo trabajo para continuar ganando, aunque puede ocurrir que alguna vez exageremos un poco y nos encontremos en una situación como la actual", dice el italiano en palabras a 'Motorsprt' después de terminar el campeonato del mundo.

"Mi objetivo no es el de cada año superar el anterior, sino el de ganar", sentencia.

Pero a pesar de estas palabras de Gigi, Ducati está demostrando que sí lleva varios años arrasando en el mundial. Los últimos mundiales son para ellos y en este 2024 ninguna moto les ha podido plantar cara: ni las KTM, ni las Aprilia ni por supuesto las Yamaha y las Honda, las dos japonesas.