La reflexión de Márquez sobre el rendimiento de Bagnaia en la 'sprint' de Austin: "No esperaba que..."

El Gran Premio de las Américas le está exigiendo algo más a Marc Márquez. A pesar de haber dominado todas las sesiones y quedar en primera posición en la carrera al 'sprint', el de Cervera ha encontrado algunos 'peros' en su rendimiento debido a acciones como la 'salvada' que tuvo que llevar a cabo para no irse al suelo en la 'sprint'.

Marc ha analizado la carrera y lo que ha marcado la diferencia a su favor: "La (sprint) de hoy fue una de esas donde un 10% más de gas marca la diferencia. Estaba empujando igual, pero se me fue de atrás. Aún así, ese aviso me permitió entender las condiciones de la pista y cuando abrí un pequeño hueco, pude controlar la carrera".

A pesar de la victoria, Márquez ha asumido, en unas declaraciones recogidas por 'Motosan', ciertos errores con los que no está contento: "Cometí un fallo en la curva 12. Se me acercaron demasiado y tuve que volver a atacar para irme al segundo de ventaja. Fue una carrera bajo control, aunque con sensaciones que no eran perfectas".

Su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaiadio un paso al frente en la 'sprint'. Remontó cinco puestos en la salida aunque luego no puedo con los Márquez. Aún así, su rapidez sorprendió a Marc: "No esperaba que lo fuera tanto en la primera vuelta ni tampoco su movimiento en la curva tres, por lo que en la siete me moví de forma agresiva. Era momento de hacerlo".

Álex Márquez, segundo

Para Marc, su hermano Álex Márquez tiene mucha más seguridad en el tramo del circuito donde él ha estado a punto de sufrir una caída: "Es muy fuerte en esa zona de derechas. Tiene más confianza ahí, pero veremos si mañana podemos gestionar la carrera con el neumático medio. Tenemos que trabajar. El ritmo de los otros no es malo y hay que entender bien dónde estamos".