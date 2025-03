La explicación de Márquez a su 'salvada' en el GP de Las Américas: "He querido apretar y..."

Continúa el dominio Márquez. Tercera carrera al 'sprint' de la temporada y tercera vez que se repite el mismo podio. Marc primero, Álex segundo y 'Pecco' Bagnaia, tercero. Eso sí, la corta carrera de este fin de semana en Austin ha sido la más igualada.

Los tres han tenido opciones de ganar. Bagnaia ha firmado una salida sensacional remontando desde el sexto puesto hasta el primero, aunque el liderato le haya durado poco. Álex se ha vuelto a poner a la altura de las Ducati oficial y Marc ha impuesto su dominio, eso sí, con algún que otro susto.

El ocho veces campeón del mundo ha tenido que protagonizar una salvada impresionante para no irse al suelo. Aunque eso le haya costado perder dos posiciones en ese momento, Marc ha remontado en cuestión de una curva y al final ha vuelto a cruzar la línea de meta como primero. Suma 86 puntos de 86 posibles. Salvaje.

Márquez ha explicado, en los micrófonos de 'DAZN', cómo ha vivido ese momento en el que casi pierde el control de la moto: "Ha sido sustito, bueno 'sustazo'. Luego he tenido 'extraprecaución'. Intuía que a 'Pecco' de costaría al principio, pero casi me sale mal. En la siguiente curva me he vuelto a poner primero pero luego he ido con más precaución".