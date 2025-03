La reflexión de Bagnaia sobre el favoritismo de Márquez en Austin: "He visto sus datos..."

La lluvia ha sido protagonista en los libres del Gran Premio de Las Américas. 'Pecco' Bagnaia no ha podido demostrar todo su potencial, aunque el italiano es consciente de que su mayor rendimiento está aun por llegar. Además, el asfalto mojado ha sido una de las dificultades que el italiano se ha encontrado. Sin embargo, Bagnaia ha podido salvar los muebles con un décimo puesto que le evita a disputar la Q1.

Sobre su rivalidad con Marc Márquez, el italiano no ha escondido su ambición de llegar al mismo nivel que el seis veces campeón de MotoGP: "Definitivamente es tan rápido como siempre, pero la carrera es mañana. ¿Cuánto margen [de mejora] tengo? Mucho. No he querido arriesgar, aunque he arriesgado mucho porque con el neumático blando no podía hacer ciertas entradas en curva".

"Ya he mirado los datos de los que lo usaron bien, es decir Marc, y perdí mucho en todas las fases de entrada, donde sentía que él se cerraba mucho. En general, sin embargo, no tomé ningún riesgo. Lo importante, como he dicho, era estar entre los diez y lo he conseguido", ha reconocido turinés en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.

De hecho, tanto el propio Marc como sus rivales saben que 'Pecco' volverá a recuperar su mejor nivel más pronto que tarde. Por ello, Bagnaia está tranquilo a pesar de todas las alarmas: "Conozco mi potencial, sé dónde puedo llegar y creo que los demás también. Saben que los que estoy teniendo no son mis mejores resultados".

'Pecco' ha querido mostrarse positivo tras las primeras sesiones en Austin: "Estoy contento con las sensaciones que he mostrado, especialmente en mojado, donde hoy me he sentido bien desde el principio. Sigo entre los diez primeros, así que, en general, está bien".