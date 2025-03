El récord histórico que ha conseguido Márquez con su 'pole' en el GP de Argentina

Marc Márquez sigue mostrando su mejor versión sobre la Ducati. El ocho veces campeón del mundo se ha impuesto en la sesión de clasificación consiguiendo la 'pole position' y estableciendo un nuevo récord de vuelta en el Gran Premio de Argentina.

Marc saldrá primero en la 'sprint' y en la carrera y detrás de él estará su hermano, Álex. El pequeño de los Márquez ha vuelto a encontrar un ritmo competitivo y saldrá desde la segunda posición siendo la principal amenaza para un Marc que parece tener muy dominado el circuito.

Álex se ha colado en una primera línea de salida en la que, sorprendentemente, no estará 'Pecco' Bagnaia. El turinés sigue sin dar muestras de sentirse del todo cómodo sobre la Ducati. Desde la tercera plaza, y compartiendo fila con los Márquez, estará Johan Zarco.

Marc ha querido valorar la segunda 'pole' del año en los micrófonos de 'DAZN': "(Voy bien) Sobre todo con el segundo neumático, que curiosamente voy mejor solo que con muchos rebufos delante y en la primera goma no he podido tener pista totalmente limpia, aunque Alex iba muy rápido también y no me ha estorbado nada. Una vez más vuelve a ir muy rápido. Pero con el segundo neumático me he encontrado un poquito más cómodo, bien. Me gusta la perfección, hay cositas a mejorar, pero bien".