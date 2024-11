Nadie se esperaba una batalla así, ni el propio Jorge Martín. El de Pramac ha mantenido un duelo de tú a tú con Enea Bastianini que se ha decidido en la última vuelta. 'La Bestia' sacó a relucir su talento y ante la 'prudencia' de Martín, el italiano se ha terminado llevando el segundo puesto.

Ha sorprendido la reacción de Jorge a los ataques de Enea. Cuando todo el mundo pensaba que el de Pramac no se iba a complicar, Martín sacaba garra para seguir aferrándose al segundo puesto. Al final se impuso la serenidad y, aunque ganas no el debieron faltar, el madrileño supo contenerse a la hora de arriesgar.

A Jorge le pilló por sorpresa tener que lidiar con tanto barullo: "Me he peleado mucho con Enea, mañana será mas tranquilo, será un día largo, intentare disfrutarlo al máximo, es un tramite que hay que pasar y vamos a hacerlo como si fuera un día normal. Ha sido complicado, no esperaba tanta pelea ni lio"

"Tengo que estar preparado para todo, intento centrarme con lo que puedo controlar, quiero saber todo, pero solo debo centrarme en mi carrera y hacer un buen ritmo. Hay un poco más de nervios que en un fin de semana normal, pero lo estoy tomando de forma positiva", reconoce el líder del mundial en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Martín solo necesita ser noveno en la carrera de este domingo. O lo que es lo mismo, sumar cuatro puntos. Lo tiene todo de cara y su actuación en la 'sprint' ha dejado claro que no se va a achantar ante la presión que ahora mismo recae sobre él.