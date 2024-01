Marc Márquez quiere desafiar a las Ducati con Gresini, su moto satélite. Y eso es algo que no preocupa a la marca, que reconoce que el de Cervera podría salir campeón por delante de sus pilotos oficiales.

Lo ha dicho Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, en declaraciones a 'Motorsport': "Sinceramente, yo no veo por qué Marc debería ser un problema para Ducati. ¿Es contraproducente que un campeón quiera correr con tu moto? Me cuesta ver que eso pueda ser un inconveniente".

"Nosotros buscamos corredores competitivos que quieran conducir nuestra moto, ese es nuestro objetivo. Si Marc gana el próximo campeonato será porque ha sido el mejor, y porque se lo ha merecido. La ecuación es muy simple. No veo que eso pueda dañar la imagen de Ducati", explica Gigi Dall’Igna.

Y cierra: "Yo nunca me he planteado si cuenta más el piloto o la moto. Es la combinación la que gana. Para mí, que alguien gane el Mundial con un prototipo del año anterior no fue nunca un problema. Eso ya ha sucedido antes".

Marc afrontará uno de los mayores retos de su carrera. Pilotar una moto tan diferente a la Honda e intentar ser competitivo desde el primer día. A lo que hay que añadir que no contará con las actualizaciones de la marca: llevará la moto con la que Pecco Bagnaia ha sido campeón en 2023.

Junto a Alex Márquez, su hermano, el de Cervera emprende una nueva aventura. Y todos en MotoGP estarán muy atentos para ver qué es capaz de hacer todo un ocho veces campeón del mundo de motociclismo.