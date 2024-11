Jorge Martín puede proclamarse este fin de semana campeón del mundo de MotoGP. El de Pramac vuelve a aspirar al título un año después de que se le escapara en la última carrera ante el mismo rival, 'Pecco' Bagnaia.

Martín fue primero en la 'sprint' y gracias a la caída del de Ducati, este domingo tendrá la oportunidad de proclamarse campeón de MotoGP. Jorge ha analizado la carrera y su recta final de temporada donde para él, algo ha cambiado: "El año pasado, las dos veces, tanto en la Sprint como el domingo, me fui largo en la uno desde la misma posición y este año no iba a cometer el mismo error".

"Mi posición era más privilegiada que la suya, solo he tenido que frenar donde él y hacer lo que él. Y si seguía soltando frenos, pues nos íbamos fuera, al final lo importante es estar delante de él en la primera curva. Hay que seguir concentrados porque aún no hemos ganado nada", concluyó Martín en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

A pesar de poder salir de Malasia campeón, el de San Sebastián de los Reyes no tiene entre sus planes esperar a que llegue el título: "No lo pienso. Obviamente me gustaría cerrarlo, pero es muy complicado. Depende de otro fallo de Pecco, de un mal resultado suyo aquí. Sin hacer ningún error, Pecco normalmente puede ganar, estamos los dos muy igualados. Será muy difícil cerrarlo mañana".

Jorge también apuntó que "no había mucho que celebrar" en la victoria de la 'sprint' debido a la trágica situación que ahora mismo vive Valencia. El piloto español ha decidido donar su bonus por ganar la carrera de este sábado a todos los afectados por la terrible DANA.