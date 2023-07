Si hay alguien que recuerde a Marc Márquez, ese es Pedro Acosta. Los rasgos que tiene el 'Tiburón de Mazarrón' son muy parecidos a los del piloto de Honda. Agresividad, desparpajo y juventud son las características de un Acosta que correrá el año que viene en MotoGP.

El murciano ha revelado en una entrevista en 'DAZN' la importancia que ha tenido la figura de Márquez en su ascenso a la categoría reina: "Yo creo que a todos se les olvida porque al final tú piensas en gente como Marc Márquez, llega y gana su primer año en MotoGP, tú ya cuentas que el segundo tiene que ganar también. Yo llego a Moto3, gano y me voy a otra categoría rápido".

Acosta reconoció que la temporada pasada no fue la mejor y que ha aprendido de los errores: "Creo que este año son todos los frutos de todos los errores que hicimos el año pasado están saliendo este año. Cometí muchísimos errores, más de los que me hubieran gustado, entonces estos son los frutos de todos los errores que ya posiblemente no cometo".

Llegado el ecuador de la campaña, el murciano mantiene una pugna bonita pero intensa con Tony Arbolino, líder del mundial que aventaja a Acosta en sólo ocho punto. A falta de doce carreras, el piloto de KTM intentará hacerse con el mundial para la temporada que viene correr al máximo nivel.

"Al final creo que está siendo una batalla bastante limpia. Me lo estoy pasando bien. Creo que ninguno puede decir nada malo del otro... Profesional, hola y adiós, y poco más. No me gusta tener muchos amigos tampoco en el paddock", comentó Acosta sobre su relación con Arbolino.