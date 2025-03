El principio del fin del calvario de Jorge Martín con sus lesiones: "Empiezo a ver la luz"

Jorge Martín ha dado la cara en su Instagram. El piloto de San Sebastián de los Reyes ha dado una actualización sobre el progreso con las lesiones sufridas en pretemporada y ha justificado su ausencia en redes sociales en el último mes.

Sentando en el sofá de su casa y con una camiseta luciendo en grande Aprilia, Martín arrancó: "Hago este vídeo para daros una actualización sobre mis lesiones. Honestamente las últimas semanas han sido muy duras, he sufrido mucho y es uno de los principales motivos por los que no he estado tan activo en redes".

"Como sabéis, me lesioné en Malasia, me recuperé bastante pronto, empecé a entrenar de nuevo y tuve una mala caída mientras entrenaba con el supermotard. Me sentía bien y tuve un grave accidente. Fue duro, pero ahora empiezo a ver la luz", ha recapitulado el actual campeón del mundo de MotoGP.

El piloto madrileño ha enumerado los traumatismos que sufrió y no se ha atrevido a dar una fecha de regreso: "Estoy trabajando muy duro para recuperarlo y no sé exactamente cuándo volveré. Definitivamente no estaré en Austin, el plan es estar en Qatar pero no hay nada seguro. Por el momento no lo sé".

La lesión de Jorge Martín llegó en el peor momento anímico ya que apenas ha podido rodar con Aprilia, su nueva aventura en la MotoGP: "No puedo esperar a volver a unirme a mi equipo, a Aprilia y conducir una moto fantástica. Estoy empezando a sentirme mejor, a entrenar y mi condición está mejorando más rápidamente".