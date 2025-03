Jorge Martín desvela cuándo podría estar de vuelta... pero sin tomar ningún riesgo

Jorge Martín no quiere forzar. Sabe que sus lesiones son delicadas y que si se precipita en su vuelta podría pagarlo en el futuro. Por eso está dispuesto a perderse incluso cuatro carreras del actual campeonato. Las Américas es la próxima y ya se sabe que no estará y Qatar es la cita en la que podría reaparecer, aunque no está asegurado.

En una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' el piloto de Aprilia, campeón del mundo el curso pasado con Pramac, dice que espera volver cuanto antes "pero sin riesgo": "Espero estar en Qatar, pero solo si no supone ningún riesgo...".

"Creo que haré una visita después de Austin... estos son los plazos, y sería un error apresurarlos. Correría el riesgo de que todo se alargara aún más", apunta Jorge Martín, que sufrió dos caídas en pretemporada y sólo ha podido subirse a la Aprilia durante unas pocas vueltas.

Cree que está muy por detrás del resto y que cuando vuelva tendrá que pasar por un proceso de adaptación: "Comparado con los demás, estoy al menos 5.000 km por detrás. Así que necesito volver cuanto antes y familiarizarme con la moto. Todo pasa por algo. Esto nos hará volver más fuertes que antes".

Y a pesar del calvario que está viviendo tiene claro que volverá a llegar su momento: "Con Aprilia volveré más fuerte".

Su día a día en plena lesión

"He estado montando en bicicleta durante los últimos 5 o 6 días y haciendo algo de trabajo mental, pero todavía no con la intensidad a la que estoy acostumbrado", cuenta el piloto de la escudería italiana, que dice que se está "adaptando" y "aprendiendo" de su actual situación.

"Así es la vida. Hay que adaptarse y aprender. Me centré en lo que tenía que hacer: ganar el Campeonato Mundial. No le guardo rencor a nadie. Al final, me gustan los retos, y no hay mayor reto que intentar volver a ganar con una moto que nunca ha ganado el campeonato. Así que estoy contento", señala el madrileño.