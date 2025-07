"¿Podio el domingo? Imposible": Alex Márquez, contundente sobre sus opciones en Sachsenring

Alex Márquez está compitiendo en Sachsenring, en el Gran Premio de Alemania, recién operado de la muñeca. Se cayó en Assen y tuvo que pasar por el quirófano. Y se quiere tomar este fin de semana con calma. Sin presión. De menos a más. Y no quiere ni oír hablar de un podio en la carrera del domingo.

Así lo dijo en la rueda de prensa previa: "Sinceramente, a día de hoy, si me dicen que el domingo voy a estar en el podio, digo que es imposible".

"No es algo ni que piense ni que esté en mis deseos. Mi deseo es poder pilotar bien, y a partir de ahí ver. Las previsiones de lluvia también serán un poco lotería. Después del FP1 tenemos que ser realistas, el doctor Charte y yo, y escuchar a mi cuerpo", ha explicado el piloto de Gresini.

No siente dolor en la mano: "No hay dolor por la fractura, sólo el tendón está un poco rígido. Me encuentro bastante bien, sobre todo porque es la mano izquierda".

"Si estoy aquí, es porque me siento preparado para competir. Si no, ni lo hubiera previsto. Si hubiera sido la mano derecha, no estaría ni aquí para probar. Porque al final el freno es algo que implica mucho, y sobre todo por seguridad. No solo por la mía, sino por la de los demás. La mano izquierda no implica muchísimo, solo el embrague y, al final, tener buenas sensaciones. Pero me puedo agarrar bien con toda la mano, y eso es algo bueno", detalla.

Luchando entre las Ducati

Alex es segundo en el campeonato. Entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. "Estamos entre las dos Ducati oficiales, luchando con el ocho veces campeón que es Marc... y estamos delante de Pecco Bagnaia, así que está súper bien, y por eso estoy aquí. Si fuera otra situación, preferiría descansar y tomarme tiempo para volver", ha dicho el piloto d Cervera.

Después de los FP1 se reunirá de nuevo con los médicos para ver cómo está su mano: "Tengo que ir a Charte después del FP1, para ver cómo va evolucionando todo. Muchas veces, las lesiones con fracturas van de peor a mejor, vas mejorando durante el fin de semana. Así que un fin de semana en el que estar aquí para mí ya es mucho, y lo que venga pues bueno será".