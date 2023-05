Augusto Fernández, campeón de Moto 2 y actual piloto de GasGas en la categoría reina, desveló en 'Dazn' algo que no suele ser habitual en el mundo del motor.

El piloto balear cree que en este inicio de temporada "lo está haciendo bien", aunque asume que aún "queda mucho trabajo".

En la última carrera en Le Mans realizó una exhibición rozando el podio partiendo desde la decimosegunda posición. Terminó cuarto.

Augusto Fernández de niño quería ser como Valentino Rossi, pero Marc Márquez lo cambió todo: "Crecí con Valentino como ídolo, porque es el que vi ganar tanto, pero cuando llegó Marc, dije: 'Yo quiero pilotar como Marc'.", indicó.

"Quizá Valentino significó más, pero yo quiero hacer las cosas que hace Marc. Sigo pensando que es el mejor. Desde que salió en 125cc, ha sido intentar copiar su manera de pilotar y de hacer", añadió.

'The Doctor' también es su inspiración para "pasarse a los coches". Augusto contempló la idea de competir en la Fórmula 1 en un futuro: "Siempre he dicho que cuando termine mi carrera, y llena de éxitos, en la motos, me gustaría ir a la Fórmula 1", destacó.

Rossi tuvo un acercamiento con la Fórmula 1 atreviéndose a conducir el Ferrari de 2007. Ya desde hace años era un fan de la 'Scudería' y del Káiser Michael Schumacher.

"Ese ha sido mi sueño, como carrera perfecta...un poco como ha hecho Valentino, que ha agotado todo lo que tenía en las motos y se lo está pasando bien con los coches", recalcó.

"Me gusta conducir coches y, en algún momento, me gustaría cambiarme y competir", concluyó Augusto.

Si Augusto Fernández logra cumplir su sueño sería la primera vez en la historia que un piloto ha competido en MotoGP y Fórmula 1.