Pecco Bagnaia y Jorge Martín se disputan el título de MotoGP 2023. Una batalla intensa, pero que no pasará a la historia del campeonato. Al menos de momento. Porque todo puede ocurrir de aquí a la sentencia del campeonato. Sobre todo si las distancias son mínimas. Y ahora lo son.

Pedro Acosta, piloto español que está cerca del título de Moto2, cree que los aficionados a las motos quieren batallas como las del pasado: "Yo sé lo que es ser un aficionado, porque hace no mucho yo no era más que un fan. Y lo que estoy haciendo ahora es lo que me gustaría ver por televisión si todavía fuera un aficionado...".

"La gente quiere ver peleas en pista y celebraciones. Ahora todos son amigos, la relación es buena entre todos... y la gente quiere ver batallas como la que sostuvieron Pedrosa y Lorenzo, Márquez y Rossi, Lorenzo con Márquez, Rossi con Biaggi, Rossi contra Sete... la gente quiere esto. Verstappen es súper agresivo en la F1, y la gente quiere ver eso", dice el piloto, que el año que viene dará el salto a la categoría reina.

Eso sí, sabe que será un año de aprendizaje: "Pretendo aprender de todos, entender cómo funciona la electrónica, los alerones, la aerodinámica, aprender todo desde el principio... Es un sueño competir en MotoGP y que haya llegado así es incluso mejor".

Las expectativas son bajas... de primeras: "A priori no tengo muchas expectativas con vistas a 2024".

"El año pasado hubo demasiadas esperanzas puestas sobre mis hombros cuando subí a Moto2. Y lo que pasó es que sufrí un montón de caídas porque me puse mucha presión a mí mismo. Ahora sólo pienso en salir ahí, disfrutar y aprender", ha sentenciado Acosta.