Pedro Acosta tuvo probablemente el peor domingo del año en Australia. El piloto murciano se fue al suelo en la vuelta de formación de la carrera de Phillip Island y perdió puntos con su rival del Mundial, el italiano Tony Arbolino.

Las condiciones climáticas en la isla australiana eran críticas que en Moto3 ya se vivieron varias caídas durante la vuelta camino de la parrilla, algo que también le sucedió a Acosta. El piloto de KTM se fue al suelo y no pudo llevar la moto a la parrilla, por lo que llegó con ella al garaje y los mecánicos la repararon a tiempo para que el murciano saliese último.

Tocaba salvar los muebles y lo hizo. Terminó noveno una carrera ganada por su rival directo, Arbolino, pero que se suspendió antes de tiempo por las fuertes ráfagas de viento y solo se repartieron la mitad de puntos, por lo que la pérdida no fue tan significativa.

Pese a ello, Acosta fue muy autocrítico: "El error más vergonzoso de mi carrera con la caída en la vuelta de formación. No he entendido muy bien el por qué me he caído. Iba casi recto. No iba apretando ni haciendo vuelta rápida para calentar los neumáticos. Nada, de nada. Me ha sorprendido ahí el viento"

Eso sí, el murciano se da por contento con el resultado: "Nos hemos salvado, nos hemos salvado. Remontar del 31 al 9... podíamos haber hecho un poco más o un poco menos, pero hoy tocaba perder, que llevábamos mucho ganando. Todo el mundo es humano"

Además, que se repartan la mitad de puntos permitirá a Acosta poder proclamarse campeón del mundo en la próxima carrera en Tailandia y el '37' tiene las cuentas claras: "He visto que le tengo que sacar 19 puntos a Arbolino allí".