"Podría ser súper bueno... o un desastre": así de sincero se muestra Pecco Bagnaia cuando durante una entrevista para la web de MotoGP le preguntan por su futura relación con Marc Márquez en el box de Ducati.

El piloto italiano cree que los de Borgo Paniale han cambiado su esencia al elegir al ilerdense por delante de Jorge Martín.

"Ducati decidió cambiar su estrategia, que era confiar en jóvenes piloto, y eligieron a Marc, que es el que tiene más títulos ahora mismo en el Campeonato", ha explicado.

Eso sí, Bagnaia considera que Márquez "será súper competitivo porque ahora mismo es súper rápido"... y no pone la mano en el fuego por una 'pelea limpia'.

"Podría ser un desastre, en caso de que empecemos a gritar o empecemos a tener algunas discusiones, pero creo que los dos somos muy inteligentes y él se adaptará perfectamente", ha señalado.

Por el momento, al menos este 2024, descarta al de Cervera en la lucha por el título: "Sabemos perfectamente que ahora mismo Jorge y yo somos los dos más rápidos con diferencia".

"Estamos marcando un poco de diferencia respecto a los demás, pero estoy bastante seguro de que Marc y Enea cerrarán un poco el último lugar en la segunda parte y otros corredores también lo tendrán complicado", ha zanjado.

