Fin a todos los rumores, conjeturas e hipótesis: Marc Márquez ya es oficialmente piloto del equipo Gresini Racing para la próxima temporada 2024 de MotoGP.

Se presuponía que el de Cervera anunciaría su decisión este fin de semana en Indonesia, casa de los patrocinadores de Gresini, pero al cancelar la rueda de prensa que tenía convocada en solitario, saltaron todas las alarmas... que se han apagado antes de que arranque el turno de declaraciones en Pertamina Mandalika.

El satélite de Ducati le brindará al octocampeón del mundo una moto competitiva tras dos años aciagos con Honda después de volver de la complicada lesión que sufrió tanto en Jerez 2020 (rotura del húmero derecho) como en Indonesia 2022 (diplopía).

Restan seis carreras de la presente temporada y Marc tratará de despedirse con buen sabor de boca de la marca que le ha dado seis títulos Mundiales.

Hace unos días, en un mensaje a su ingeniero de pista, Márquez se rompía al hablar de los motivos reales de su salida de Honda. Ahora, queda por ver si volverá a sonreír encima de la Ducati.

